Italia-Lettonia oggi, Mondiali basket 2023: orario, canali tv, programma, streaming

Italia-Lettonia è un quasi derby italiano per la corsa al 5° posto iridato. Gianmarco Pozzecco contro Luca Banchi, uomini contro per raggiungere il miglior risultato possibile. Un discorso che conta soprattutto per gli azzurri al fine di provare a dare un valore oltre i Mondiali a queste partite.

Al di là del fatto che si tratta delle ultime due volte di Gigi Datome da giocatore, c’è infatti una corsa a raggiungere posizioni il più possibile elevate al fine di trovarsi in situazione più adeguata verso i Preolimpici, in quella che sarebbe una prima fascia capace di far evitare la Spagna (anche se va detto che gli ostacoli restano tantissimi a prescindere). Per la Nazionale azzurra anche l’obiettivo di raggiungere, ad ogni modo, il risultato più elevato dal 4° posto del 1978, dopodiché oltre la sesta posizione non si è mai arrivati.

Italia-Lettonia, valida per il tabellone 5°-8° posto ai Mondiali 2023, si giocherà oggi alle ore 10:45.

Ore 10:45 Italia-Lettonia (Tabellone 5°-8° posto) – Diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now Tv e DAZN

