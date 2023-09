Calendario semifinali Mondiali basket 2023: Serbia-Canada e USA-Germania. Programma, orari, tv, streaming

Ecco le semifinali dei Mondiali 2023. Il basket internazionale vede, nei fatti, la sfida tra due mondi: uno è quello nordamericano, l’altro quello europeo in un paio di declinazioni differenti. Da venerdì si farà ancor più sul serio a Manila, dove il mondo della palla a spicchi si è riunito.

Il pomeriggio sarà dedicato a un confronto che di NBA ha molto. Non solo i professionisti USA, ma anche una Germania che può vantare quattro uomini presenti nella massima lega professionistica americana e la quasi totalità del resto del roster composta da giocatori di Eurolega. Dal canto suo, la Serbia di Svetislav Pesic cerca di prendersi quell’ultimo atto che raggiunse nel 2014. E dovrà provarci contro il Canada, capace di togliere alla Slovenia varie opzioni lontane da Luka Doncic.

Le semifinali dei Mondiali 2023 si giocheranno venerdì alle ore 10:45 e 14:40.

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALI BASKET 2023

Venerdì 8 settembre

Ore 10:45 Serbia-Canada – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Action (204)

Ore 14:40 USA-Germania – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Action (204)

PROGRAMMA SEMIFINALI MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, Now, DAZN

