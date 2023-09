Italia-Gran Bretagna oggi, Europei baseball 2023: orario, programma, tv, streaming

Dopo la clamorosa sconfitta contro la Svezia, bestia nera di più di un pezzo di storia del baseball azzurro, per l’Italia si aprono le porte di un clamoroso scontro decisivo. Già, decisivo, perché a questo punto battere la Gran Bretagna diventa fondamentale per poter passare il turno.

Si tratta, in sostanza, del passo fondamentale per gli azzurri, che sono seriamente a rischio di fare il peggior risultato della storia, peggiore anche del settimo del 2007, qualora arrivasse una seconda sconfitta. L’attenzione è altissima anche perché, allo stato attuale delle cose, un risultato positivo è totalmente necessario al fine di tenere la posizione che serve a qualificarsi per il Premier 12.

Italia-Gran Bretagna si giocherà oggi a partire dalle ore 17:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sul servizio di baseballeurope.tv, che offre un abbonamento a 24,95 euro per tutta la manifestazione e a 7,95 euro per le singole partite. Non è prevista alcuna copertura tv.

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA EUROPEI BASEBALL 2023 OGGI Martedì 26 settembre

Ore 17:30 Italia-Gran Bretagna (Gruppo B, Trebic) PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA EUROPEI BASEBALL 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING Diretta tv: non prevista Diretta streaming: baseballeurope.tv

Foto: WBSC Europe / CBA – Robert Vavra