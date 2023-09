Baseball, Europei 2023: Italia, che botta! La Svezia travolge gli azzurri senza appello

Clamorosa, fuori norma e ferale sconfitta per l’Italia nella seconda giornata degli Europei 2023 di baseball. Gli azzurri di Mike Piazza subiscono un rovescio clamoroso per due motivi: perché è la Svezia a risorgere dopo tantissimi anni, e perché, a questo punto, contro la Gran Bretagna ci si gioca addirittura la permanenza nella rassegna continentale.

La partita inizia apparentemente sotto binari tranquilli, o meglio quelli imposti dai due partenti, Gabriele Quattrini e Per Sjors. Accade ben poco nei primi tre inning, con il massimo che è una seconda base rubata da Celli nel secondo, mentre la Svezia assomma al massimo un singolo con Lindell nel terzo.

Improvvisamente, nel quarto, cade a pezzi il monte azzurro. Doppio di Johnson, singolo di Pruitt, altro singolo di Paulich, ed improvvisamente gli svedesi sono sullo 0-1. Backstrom pesca la volata di sacrificio e fa segnare Paulich, ma in tutto ciò c’è anche un lancio pazzo che porta Pruitt a finire il giro. Neanche l’ingresso di Pinazzi aiuta, perché il peggio deve ancora venire. E si chiama home run. Solo che non è un fuoricampo normale: le basi sono piene, ed è grande slam. 0-7: un colpo di una durezza inimmaginabile fino a poche ore fa.

Di nuovo l’Italia non riesce a costruire punti, nemmeno nella sesta ripresa con Garcia che spara un triplo al centro che è il primo vero segnale di vita azzurro dell’intero match. Scotti rileva Pinazzi, ma il risultato è che subisce un doppio e due basi su ball: fine della corsa, in campo Andretta. Questi, però, non può farci molto: balk e Jerfsten realizza. Qualcosa, nel settimo inning, finalmente accade: volata di sacrificio di D’Orazio dopo che Celli ha aperto l’inning facendosi colpire, occupando tutte le basi fino a chiudere il giro: 1-8. Nell’ottavo Paolini e Garcia s’inseguono coi doppi ed è 2-8. L’ultimo sussulto arriva nel nono, con la volata di sacrificio di Sellaroli che consegna a Poma il 3-8. Per la rimonta, però, è tardi e adesso domani ci si giocherà tutto con la Gran Bretagna.

Foto: WBSC Europe / CBA – Robert Vavra