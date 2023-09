Italia-Cile oggi in tv, Coppa Davis 2023: ordine di gioco, programma, streaming, singolari e doppio

Ancora mezza giornata d’attesa e poi l’Italia tornerà all’interno dell’Unipol Arena di Bologna per sfidare il Cile nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023. Dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro il Canada, quest’oggi servirà vincere, molto meglio per 3-0, per tenere vive le speranze di qualificazione per la fase finale prevista dal 21 al 26 novembre a Malaga. L’appuntamento è a partire dalle ore 15:00: prima ci saranno i due singolari e poi il doppio.

A differenza dell’Italia, il Cile è reduce dalla bella vittoria per 3-0 contro la Svezia e oggi cercherà di vincere per riprendere il Canada in testa al gruppo A e per avvicinarsi prepotentemente al passaggio del turno. Viste le assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini in casa azzurra, e nonostante le bruttissime prestazioni dei nostri nel match d’esordio, le partite in singolare saranno probabilmente Lorenzo Musetti-Nicolas Jarry e Lorenzo Sonego-Cristian Garin, due match sicuramente complicati sulla carta per i nostri portacolori, così come sarà difficile anche l’incontro di doppio, in cui la coppia italiana (ancora non definita) sarà probabilmente opposta al tandem cileno composto dai temibili Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera.

Lo scontro tra Italia e Cile si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:20 alle 19:45 e poi su Rai Sport HD in caso di prolungamento del match oltre alle 19:45; la sfida si potrà anche guardare in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:25 e poi su Sky Sport Tennis (203). La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay, SkyGo e Now, mentre OA Sport vi offrirа invece la DIRETTA LIVE testuale di tutto il match.

CALENDARIO ITALIA-CILE, COPPA DAVIS 2023

Ore 15.00

Primo singolare

Italia-Cile – Primo singolare – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) dalle 20:25

A seguire

Italia-Cile – Secondo singolare – Diretta tv su Rai2 fino alle 19:45, RaiSport HD dalle 19:45 in poi, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) dalle 20:25

A seguire

Italia-Cile – Doppio – Diretta tv su Rai2 fino alle 19:45, RaiSport HD dalle 19:45 in poi, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) dalle 20:25

Ricordiamo che i nomi dei singolaristi e doppisti verranno comunicati un’ora prima dell’inizio degli incontri.

P ROGRAMMA ITALIA-CILE, COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:20 alle 19:45 e poi su Rai Sport; integrale su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:25 e poi su Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse