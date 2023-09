Calendario Coppa Davis 2023 oggi: orari partite 15 settembre, programma, tv, streaming

Giornata di verdetti in arrivo in Coppa Davis. O forse no. Il venerdì sarà particolarmente ricco di confronti sui quali si dovrà e potrà ampiamente parlare: ci sono anche alcune situazioni abbastanza difficili da prevedere alla vigilia.

L’Italia è costretta a vincere (bene) contro il Cile per tenere in pista molte delle proprie ambizioni a Bologna. E lo stesso discorso vale per la Spagna, il cui discorso con la Serbia è però complicato dalla presenza di Novak Djokovic (qualora scendesse in campo). Anche tra Croazia e Finlandia, se non è un dentro o fuori, ci manca davvero poco, mentre la Svizzera dovrà provare a inventarsi il colpo a Manchester contro la Gran Bretagna.

Di seguito il programma integrale della Coppa Davis per oggi. Sarà possibile seguire Italia-Cile in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 (con eventuale spostamento su RaiSport HD dopo le 19:40 qualora si allungasse il confronto) e su Sky Sport Uno (201), oltre che in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now (Italia-Cile); SuperTenniX offre tutti i match. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match di Italia-Cile, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2023 OGGI

Venerdì 15 settembre

Ore 14:00 Gran Bretagna-Svizzera (Gruppo B)

Ore 15:00 Italia-Cile (Gruppo A) – Diretta tv su Rai2 e (dalle 19:40) RaiSport HD, integrale su Sky Sport Uno (201)

Ore 15:00 Spagna-Serbia (Gruppo C)

Ore 15:00 Croazia-Finlandia (Gruppo D)

I nomi dei singolaristi e doppisti verranno comunicati un’ora prima dell’inizio dei match.

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2023 OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (dalle 19:40 RaiSport HD), Sky Sport Uno (201) (Italia-Cile)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now (Italia-Cile) SuperTenniX (tutte)

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse