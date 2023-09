GTWC Europe, Hockenheim gara-2: Boguslavskiy/Marciello tornano a vincere con Mercedes, settimo Valentino Rossi

Terza affermazione nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup 2023 per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello. La coppia di Akkodis ASP #88 (Mercedes) firma il successo nella race-2 di Hockenheim precedendo all’arrivo Lucas Legeret/Christopher Haase (Comtoyou #11 Audi) e Patric Niederhauser/Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25 Audi).

Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40 Audi) ha provato dalla pole-position a gestire ogni ipotetico assalto da parte di Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88 Mercedes). Il romagnolo resisterà all’assalto dell’elvetico, il quale dopo una breve neutralizzazione avrà la meglio sull’avversario.

L’ex vincitore del Campionato Italiano GT cederà il passo dopo la prima Safety Car di giornata, l’alfiere di Audi Sport resterà in seconda posizione per tutto il primo stint nonostante una sanzione di cinque secondi per una partenza anticipata. Da segnalare, invece, il via perfetto da parte di Maxime Martin (WRT #46 BMW), da ottavo a terzo in pochi minuti.

Il pit ha visto Akkodis ASP #88 sempre davanti, Mercedes ha respinto nei primi giri Audi che provava a rientrare con Lucas Légeret (Comtoyou Racing #11) e Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25). Pit non perfetto anche da parte di WRT con Valentino Rossi che rientrava in pista in quinta piazza alle spalle di Charles Weerts (WRT #32 BMW).

Il finale non ha cambiato le carte in tavola, Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello si confermano al comando della classifica dopo il ritiro nella giornata di ieri. Lucas Legeret/Christopher Haase (Comtoyou #11 Audi) e Patric Niederhauser/Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25 Audi) completano nell’ordine il podio precedendo la R8 #40 di Tresor Orange 1 e la BMW #32 di WRT. Top 10, invece, per Valentino Rossi/Maxime Martin, in settima piazza alla bandiera a scacchi.

Prossima gara tra due settimane a Valencia, pista spagnola che ospiterà il quarto atto della Sprint Cup 2023. Seguiranno la tappa catalana di Barcellona (Endurance) ed il round olandese di Zandvoort (Sprint), ultimi due eventi del noto campionato SRO riservato alle GT3.

Foto: LPS