GTWC Europe, Hockenheim gara-1: Drudi/Feller a segno con Audi, 8° posto per Valentino Rossi

Seconda affermazione stagionale per Ricardo Feller/Mattia Drudi nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Audi festeggia ad Hockenheim dopo una gara-1 ricca d’emozioni, Tresor Orange 1 #40 ottiene il successo davanti a Frédéric Vervisch / Nicolas Baert (Comtoyou #12 Audi) ed a Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69 Ferrari).

Il primo stint del fine settimana tedesco del GTWC Europe Sprint Cup è stato caratterizzato da due Safety Car e da un’esclusione di lusso. La prima bandiera gialla è stata causata da un contatto in curva 6 tra la Porsche #44 del CLRT e la Mercedes #87 di Akkodis ASP, mentre la seconda ‘SC’ è entrata dopo un problema alla 7a curva che ha escluso prematuramente l’Honda #28 di Nova Race e la Ferrari #52 di AF Corse.

Il colpo di scena più importante della prima metà di gara è però arrivato dopo soli 10 minuti con il ritiro da parte della Mercedes #88 di Akkodis ASP. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy, leader del campionato alla vigilia della prova di Hockenheim, hanno dovuto arrendersi, l’auto gestita dal team francese ha rinunciato all’evento dopo un contatto al via.

Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40 Audi) completerà davanti la prima metà della prova dopo un deciso assalto a Jordan Pepper (VSR #60 Lamborghini), autore della pole-position in Q1. Il sudafricano dovrà arrendersi all’elvetico che successivamente cederà il volante al nostro Mattia Drudi.

Il romagnolo, dopo aver ceduto la posizione ai box all’Audi #12 di Comtoyou affidata a Nicolas Baert, tornerà presto in vetta ed allungherà fino alla bandiera a scacchi davanti al belga di Comtoyou ed alla già citata Ferrari #69 di Emil Frey Racing.

Quarta piazza per la BMW #32 di WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor, ottava per la BMW M4 #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin. Bella rimonta da parte della vettura di Vincent Vosse che dopo la 35ma piazza in qualifica ha saputo compiere una prova quasi perfetta.

Domani una nuova qualifica e successivamente la gara-2, rispettivamente indette alle 9.55 ed alle 14.35.

