Golf: Vincent Norrman rimonta, sorprende tutti e fa suo l’Irish Open 2023. 16i Guido Migliozzi e Rory McIlroy

Di tutte le conclusioni dell’Irish Open 2023, questa se l’aspettavano davvero in pochi. Per la prima volta dal 2000, quando vinse Patrik Sjöland, è uno svedese a trionfare in Irlanda. Vincent Norrman pesca il jolly all’ultimo giro, con un -7 che passa anche attraverso una sospensione di quasi due ore e gli consente di chiudere in -14 (68 71 70 65). Questo successo si aggiunge, per lui, al Barbasol Championship vinto sul PGA Tour (evento, peraltro, co-sanzionato con il DP World Tour nella settimana precedente l’Open Championship).

Per il vincitore, che con questo recupero porta alla Svezia una doppietta visto il successo a Crans Montana di Ludvig Aberg, la vittoria arriva con un colpo di vantaggio sul tedesco Hurly Long, che ieri era leader, ma comunque al primo grande risultato dal Kenya Open di oltre un anno fa. Terzi tutti insieme e a -12 lo scozzese Grant Forrest, il neozelandese Ryan Fox, l’irlandese Shane Lowry (la cui forma sta arrivando nel momento giusto, visto il prossimo impegno in Ryder Cup) e il sudafricano Thriston Lawrence.

Chiudono settimi l’indiano Shubhankar Sharma, l’australiano Min Woo Lee, il tedesco Nick Bachem, lo scozzese Connor Syme e il giapponese Rikuya Hoshino, tutti a -11 e, in particolare, con gran recupero di 25 posizioni proprio di quest’ultimo.

Sedicesima posizione per Guido Migliozzi, al quale non fa particolarmente bene la sospensione visto che appariva in giornata da recupero importante. Per lui, comunque, buona performance e stesso score (-9) di Rory McIlroy, incappato in una giornata no con +2 odierno, un doppio bogey alla buca 7 e un triplo alla 16.

