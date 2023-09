Golf, Hurly Long si issa al comando dell’Irish Open. Risale Rory McIlroy, Migliozzi scivola fuori dalla top 20

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell’appuntamento di questo fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del terzo round dell’Irish Open (montepremi 6 milioni di dollari), storico torneo nato nel lontanissimo 1927. Finale tutto da decifrare, con quasi trenta golfisti raccolti in sole sei lunghezze pronti a contendersi il successo conclusivo.

Dopo 54 buche guida la classifica Hurly Long. Il tedesco approfitta della giornata no di alcuni dei suoi avversari chiudendo il sabato irlandese con un discreto -1. Long vola al comando con lo score complessivo di -13 (204 colpi) e vanta un colpo di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome dell’inglese Jordan Smith. Terzo posto a -11 per il nordirlandese Rory McIlroy che in seguito a due round di controllo piazza un importante -6 utile al recupero di ben 24 posizioni.

Sul percorso par 72 del The K Club di Straffan (Irlanda) in quarta posizione con il punteggio di -10 troviamo il francese Julien Brun, l’indiano Shubhankar Sharma, l’inglese Ross Fisher, il neozelandese Ryan Fox e gli scozzesi Calum Hill e Grant Forrest. Chiudono la top ten in nona piazza a -9 l’australiano Min Woo Lee, l’americano Billy Horschel ed il tedesco Marcel Schneider.

Giornata difficile per Guido Migliozzi. Il golfista italiano lascia per strada 15 posizioni a causa di un negativo +2 che lo fa scivolare ad un complessivo -7. Ventunesimo posto per l’azzurro che domani potrà rimettersi in carreggiata ed attaccare la top ten. Condizioni difficili che hanno segnato anche il sabato del sudafricano Thriston Lowrence e dello spagnolo Nacho Elvira, che abbandonano le speranze di vittoria. Domenica spazio all’ultimo e decisivo round.

