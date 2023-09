Golf: Sahith Theegala leader a un giro dal termine del Fortinet Championship 2023

Si sta per concludere il Fortinet Championship 2023, una sorta di “torneo intervallare” in quota PGA Tour visto che si inserisce in una fase particolare della stagione. A guidare le danze dopo 54 buche è Sahith Theegala: per l’USA -17 e conferma in testa dopo il -5 del moving day.

Sono in tre a seguirlo: Justin Thomas, che rappresenterà gli States in Ryder Cup, l’australiano Cam Davis e il sudcoreano Seong-hyeon Kim, tutti a -15 con i primi due capaci di un importante -7 col quale risalgono quattro posti.

Quinti Matt Kuchar (anche per lui 18 buche in -7) ed Eric Cole, entrambi a -14 e avanti di due colpi rispetto al settimo da solo, l’inglese Callum Tarren. Dietro di lui Peter Malnati, Robby Shelton e il francese Martin Trainer (che ha cambiato nazionalità sportiva lo scorso anno, essendo nativo di Marsiglia), tutti a -11.

Per Theegala c’è la possibilità di aspirare al primo vero torneo vinto sul PGA Tour in carriera; questo perché il QBE Shootout dello scorso dicembre, conquistato assieme a Tom Hoge, non faceva esattamente parte del reale calendario (o meglio, vi si trovava, ma non dava punti FedEx Cup).

