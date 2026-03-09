Golf, Bhatia beffa Berger alla prima buca di playoff conquistando l’Arnold Palmer Invitational

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle il torneo settimanale completando un movimentato Arnold Palmer Invitational (montepremi 20 milioni di dollari). L’evento ad inviti nato nel 1966 ha avuto bisogno della coda delle buche di playoff dopo un acceso gran finale che ha offerto il testa a testa tra gli americani Akshay Bhatia e Daniel Berger. Quest’ultimo, leader per tre quarti della kermesse, si è fatto agguantare dal connazionale cedendo alla prima ed unica playoff hole.

I due contendenti avevano chiuso le quattro tornate con lo score complessivo di -15 (273 colpi) con Berger che deve rammaricarsi per il bogey commesso alla buca 17. Per Bhatia l’eagle alla buca 16 ha invece riacceso le speranze prima di tuffarsi al par 4 della 18 che ha contraddistinto lo spareggio in cui Berger è incappato in un sanguinoso e decisivo bogey. Terza posizione con il punteggio di -12 per lo svedese Ludvig Aberg e lo statunitense Cameron Young, seguiti al quinto posto con -11 dall’americano Collin Morikawa.

Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lounge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti d’America) in sesta piazza con lo score di -10 troviamo l’australiano Lee Min Woo e gli statunitensi Russell Henley e Sahith Theegala. Chiudono la top ten in nona posizione con il punteggio di -8 l’inglese Harry Hall e l’americano Rickie Fowler. Non riesce infine a risalire la classifica Scottie Scheffler, parso appannato sin dal primo round. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking chiude al 24° posto con il punteggio di -2.

Per Bhatia, ventiquattrenne di Northridge (California, Stati Uniti d’America), il successo colto il Florida è il terzo nella carriera da professionista dopo Barracuda Championship 2023 e Valero Texas Open 2024. Curiosamente le vittorie dell’americano sono giunte tutte alle buche di spareggio, con Bhatia che si conferma un autentico cecchino da playoff hole. Nel prossimo fine settimana spazio al grande spettacolo del The Players Championship.