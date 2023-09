Golf: Ludvig Aberg s’invola in testa a Wentworth, Fleetwood e Syme a due colpi al BMW PGA Championship 2023

Si è chiuso il terzo giro al BMW PGA Championship di Wentworth. E l’edizione 2023 vede un’elevata chance di volare fino in Svezia. Per Ludvig Aberg arriva un altro -6, dopo quello di ieri, e la leadership è sua con lo score complessivo di -16. Altra giornata caratterizzata da seri problemi di maltempo: il quarto giro, del resto, sarà cominciato con le doppie partenze e terminerà molto prima del dovuto.

Al secondo posto, con due colpi di distanza, rimangono Tommy Fleetwood e Connor Syme, entrambi a -14 con lo scozzese che gira in 65 ed è tra i grandi protagonisti di questo sabato del torneo più rappresentativo all’interno del DP World Tour. Quarta posizione per Ryan Fox, con il neozelandese che, a -13, è l’unico “intruso” tra gli inglesi Aaron Rai e Callum Shinkwin, con quest’ultimo capace oggi di un 64.

Settimo da solo a -12 lo spagnolo Jon Rahm, che mantiene un vantaggio di un colpo su Nathan Kimsey, Tyrrell Hatton e l’unico non inglese del gruppo, l’austriaco Sepp Straka a -11.

Per quel che riguarda gli altri facenti parte del gruppo europeo di Ryder Cup, 12° a -10 il norvegese Viktor Hovland, 17° a -9 l’irlandese Shane Lowry, 28° l’inglese Matt Fitzpatrick a -7, 35° Rory McIlroy (-6 per il nordirlandese), 38° l’inglese Justin Rose, 60° lo scozzese Robert MacIntyre a -2, 66° Nicolai Hojgaard (il danese è pari con il par), per quel che concerne i rimasti in gara. Tagliato a +1 (ma con la fine del secondo giro di stamattina) Francesco Molinari.

