Golf: Open de France 2023, l’ultima prima della Ryder Cup. Guido Migliozzi difende il titolo

Nel 2018, il Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines ospitava per la seconda volta una Ryder Cup in Europa continentale. Quest’anno, è semplicemente la sede dell’Open di Francia (Open de France). La collocazione temporale, però, fa sì che ci sia un vero e proprio passaggio di consegne in atto tra le ultime due sedi europee: quella transalpina e il Marco Simone Golf & Country Club. Sarà la ventinovesima volta del Le Golf National, che ormai quasi ininterrottamente ospita l’evento dal 1991.

Proprio da qui sembrava essere partita fortissimo la corsa alla Ryder Cup di Guido Migliozzi, un anno fa. L’Open di Francia era appena all’inizio del percorso di qualificazione per l’Europa, e il vicentino riuscì a portare a casa la vittoria grazie a un ottimo ultimo giro e a un fenomenale numero alla buca 18, l’unico birdie di giornata che fu sostanzialmente decisivo. Da allora, però, le cose non sono evolute nel verso giusto: al massimo un 10° posto al BMW International Open. Troppo poco per sperare in una chiamata di Luke Donald. Vero è che, ad ogni modo, a Crans Montana e all’Irish Open ha mostrato decisi miglioramenti: un 13° e un 16° posto che fanno ben sperare per il prossimo futuro.

Assieme a lui ci sono Edoardo Molinari e Renato Paratore. Per l’uno c’è il compito di osservare da vicino l’unico componente del Team Europe in gara, lo scozzese Robert MacIntyre, mentre l’altro è proveniente da un paio di tornei sul Challenge Tour, con il 13° posto nel più recente, il Portogallo. A proposito di Challenge Tour, va rimarcata la stagione italiana, particolarmente ricca di successi (cinque: due di Matteo Manassero e uno a testa di Andrea Pavan, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise, secondo peraltro proprio in terra lusitana). Tornando nei dintorni di Parigi, va comunque annotato come ci siano diversi golfisti che hanno anche un’altra ottima ragione per visitare il percorso: è quello che l’anno prossimo ospiterà le Olimpiadi. Dunque, spazio al sudcoreano Tom Kim, all’USA più “europeo” di tutti, Billy Horschel, e naturalmente a Ryan Fox, con il neozelandese appena proclamatosi trionfatore al BMW PGA Championship di Wentworth.

Per quanto riguarda la copertura tv, ci sarà la consueta copertura di Sky Sport Golf (canale 206), che manderà in onda il torneo transalpino tutti i giorni da giovedì a domenica a partire dalle ore 13:30.

