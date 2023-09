Ginnastica artistica, Mondiali 2023: la probabile formazione dell’Italia. Acciacco per Casali, definiti i generalisti

L’Italia si presenterà ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica con un chiaro obiettivo: qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale scenderà in pedana ad Anversa con i gradi di Campioni d’Europa acquisiti in primavera e dunque punterà in alto, provando a migliorare il quarto posto della passata edizione. C’è una sostituzione rispetto a quanto visto durante l’ultima rassegna continentale: Nicola Bartolini è tornato in rosa dopo un piccolo problema fisico e ha preso il posto di Marco Lodadio.

Il DT Giuseppe Cocciaro deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione titolare per le qualificazioni. Yumin Abbadini e Mario Macchiati saranno sicuramente impegnati sul giro completo, saranno i due generalisti chiamati a cimentarsi su tutti gli attrezzi e a dare il contributo maggiore per la causa. Sono ancora da valutare le condizioni di Lorenzo Casali, reduce da una forte contusione per una botta alla sbarra in allenamento.

Il marchigiano potrebbe non essere rischiato al corpo libero, lasciando il posto a Matteo Levantesi, il quale sarà poi chiamato a dire la sua soprattutto alle parallele pari e alla sbarra. Il corpo libero di spessore sarà quello di Nicola Bartolini, ex Campione del Mondo di specialità che poi risulterà determinante soprattutto al volteggio e al cavallo con maniglie. Gli ultimi incastri sono dunque in via di definizione, ma saranno comunque questi cinque azzurri a gareggiare, mentre Lorenzo Bonicelli ricoprirà il ruolo di riserva.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi