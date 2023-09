Ginnastica artistica, le musiche dell’Italia per i Mondiali 2023: le scelte delle Fate al corpo libero

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. L’Italia femminile esordirà domenica pomeriggio e andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre incominceranno la loro avventura al volteggio e la rotazione si concluderà così con gli esercizi al corpo libero.

Al quadrato ci si esibisce sempre su una base musiciale, l’esercizio dura 90 secondi e le ragazze devono interpretare al meglio la loro coreografia caratterizzata da parte acrobatica e artistica. La selezione della traccia musicale è fondamentale. Quali saranno le musiche che faranno da sfondo alle prove delle Fate?

Alice D’Amato si esibisce sulle note di Stanga di Sagi Abitul & Guy Haliva. Manila Esposito ha invece scelto Le Vent le Cry di Ennio Morricone. Angela Andreoli ha optato per We Are Justice di Gabriel Saban, mentre Elisa Iorio ha selezionato Hit The Road Jack di Throttle. L’esercizio di Arianna Belardelli si muove sulle note del Re Leone, interpretato dai Parademics. Per Veronica Mandriota viene riportato Fate of the clockmaker degli Eternal Eclipse.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi