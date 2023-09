Ginnastica artistica, Campionati Italiani: le qualificate alle Finali di SpecialitÃ , le Fate si sfidano per i tricolori

Al PalaIndoor di Padova si stanno disputando i Campionati Italiani 2023 di ginnastica artistica, evento di avvicinamento agli ormai imminenti Mondiali che scatteranno il 30 settembre ad Anversa (Belgio). Al termine della gara-2 del concorso generale individuale, vinto da Alice D’Amato davanti a Manila Esposito ed Elisa Iorio (tutte in odore di convocazione per la rassegna iridata), si è delineato il quadro delle qualificate alle Finali di Specialità in programma domenica 10 settembre.

Alice D’Amato ha firmato il miglior punteggio tra parallele asimmetriche e corpo libero, Manila Esposito è stata la migliore alla trave. Elisa Iorio avanza su tutti gli attrezzi, Giorgia Villa ha staccato il biglietto sugli staggi, Angela Andreoli promossa sui 10 cm e alle parallele. Soltanto quattro atlete hanno eseguito i due salti al volteggio e torneranno in gara tra un paio di giorni. Di seguito le qualificate alle Finali di Specialità dei Campionati Italiani di ginnastica artistica.

QUALIFICATE FINALI DI SPECIALITÀ CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA

VOLTEGGIO

1. Desiree Carofiglio 13.225

2. Alessia Guicciardi 13.225

3. Arianna Grillo 12.875

4. Elena Ferrari 12.675

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Alice D’Amato 15.000

2. Giorgia Villa 14.550

3. Manila Esposito 14.500

4. Elisa Iorio 14.400

5. Alexia Angelini 13.750

6. Angela Andreoli 13.650

7. Nunzia Dercenno 13.650

8. Caterina Gaddi 13.550

TRAVE

1. Manila Esposito 14.550

2. Alice D’Amato 13.750

3. Elisa Iorio 13.700

4. Angela Andreoli 13.550

5. Veronica Mandriota 13.050

6. Alessia Guicciardi 13.000

7. Sofia Tonelli 13.000

8. Arianna Belardelli 12.850

CORPO LIBERO

1. Alice D’Amato 14.150

2. Manila Esposito 14.150

3. Eleonora Calaciura 13.450

4. Veronica Mandriota 13.300

5. July Marano 13.300

6. Elisa Iorio 13.200

7. Caterina Vitale 13.100

8. Arianna Belardelli 13.000

Foto: Simone Ferraro/FGI