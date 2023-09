Ginnastica artistica, Campionati Italiani: i qualificati alle Finali di SpecialitÃ , i Moschettieri si sfidano per i tricolori

Al PalaIndoor di Padova si stanno disputando i Campionati Italiani 2023 di ginnastica artistica, evento di avvicinamento agli ormai imminenti Mondiali che scatteranno il 30 settembre ad Anversa (Belgio). Al termine della gara-2 del concorso generale individuale, vinto da Mario Macchiati davanti a Yumin Abbadini e Lorenzo Minh Casali (tutti in odore di convocazione per la rassegna iridata), si è delineato il quadro dei qualificati alle Finali di Specialità in programma domenica 10 settembre.

Riferendosi soltanto alla gara-2 odierna: Lorenzo Minh Casali ha firmato il miglior punteggio al corpo libero, Edoardo De Rosa si è distinto al cavallo con maniglie, Salvatore Maresca ha battuto Marco Lodadio agli anelli, Niccolò Vannucchi ha primeggiato al volteggio, Mario Macchiati ha dettato legge alle parallele pari davanti allo specialista Matteo Levantesi, Yumin Abbadini è risultato il migliore alla sbarra davanti allo specialista Carlo Macchini. Di seguito i qualificati alle Finali di Specialità dei Campionati Italiani di ginnastica artistica.

QUALIFICATI ALLE FINALI DI SPECIALITÀ CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA

CORPO LIBERO

1. Nicola Bartolini 28.500

2. Matteo Levantesi 27.800

3. Marco Lodadio 27.500

4. Yumin Abbadini 27.450

5. Tommaso Brugnami 27.300

6. Filippo Castellaro 27.300

7. Gionatan Stradi 27.250

8. Lorenzo Casali 27.100

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Edoardo De Rosa 28.700

2. Yumin Abbadini 28.400

3. Andrea Canazza 26.900

4. Carlo Macchini 26.700

5. Lorenzo Galli 26.600

6. Fabrizio Valle 26.600

7. Mario Macchiati 26.350

8. Nicolò Mozzato 25.950

ANELLI

1. Salvatore Maresca 29.350

2. Marco Lodadio 29.250

3. Marco Sarrugerio 27.950

4. Andrea Cingolani 27.600

5. Andrea Russo 27.500

6. Edoardo De Rosa 27.100

7. Lorenzo Casali 27.000

8. Niccolò Vannucchi 26.900

VOLTEGGIO

1. Tommaso Brugnami 27.925

2. Niccolò Vannucchi 27.900

3. Ares Federici 27.550

4. Gabriele Verga 26.025

PARALLELE PARI

1. Matteo Levantesi 29.250

2. Mario Macchiati 28.800

3. Lorenzo Bonicelli 28.400

4. Lorenzo Casali 28.400

5. Marco Sarrugerio 28.300

6. Nicola Bartolini 28.150

7. Nicolò Mozzato 28.150

8. Andrea Russo 27.450

SBARRA

1. Carlo Macchini 27.800

2. Lorenzo Bonicelli 27.700

3. Ivan Brunello 27.500

4. Nicolò Mozzato 27.250

5. Yumin Abbadini 27.150

6. Nicola Bartolini 26.950

7. Lorenzo Galli 26.850

8. Mario Macchiati 26.700

Foto: Simone Ferraro/FGI