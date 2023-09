Fantacalcio, tutti i diffidati in Serie A (22-24 settembre): chi rischia la squalifica nel weekend. Lista dei cattivi ancora vuota, ma ci sono nomi grossi in allerta

Torna la Serie A con la quinta giornata di campionato. L’Inter guarda tutte dall’alto, con la Juventus ad inseguire a due punti di margine, il Milan fermo a 9 lunghezze ed il sorprendente Lecce avanti al Napoli. Con il prosieguo della stagione, si iniziano ad accumulare cartellini gialli; dalla quarta ammonizione in poi scatta la diffida, che porta ad una squalifica nel caso di quinto cartellino.

Non ci sono al momento giocatori facenti parte della lista dei diffidati, ma abbiamo dei primi nomi che possono entrarci molto presto. A tre gialli nelle prime quattro giornate ci sono Christian Kabasele dell’Udinese, Luca Pellegrini della Lazio e Theo Hernandez del Milan. Il belga si è infortunato nell’ultima partita e resterà fuori un paio di settimane, mentre il transalpino dovrà stare attento. Sorprende anche la presenza di Pellegrini, che ha collezionato 96 minuti in stagione: in pratica, un giallo ogni 32 minuti giocati.

Venticinque invece i giocatori con due ammonizioni. Spiccano in lista i nomi di Dusan Vlahovic, già autore di quattro reti in stagione, del centravanti del Genoa e della Nazionale Mateo Retegui, di Mattia Zaccagni e di Paulo Dybala.

DIFFIDATI:

Nessuno

