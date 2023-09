Fantacalcio, tutti gli squalificati in Serie A (26-28 settembre): chi non puÃ² giocare nel turno infrasettimanale. Solo un calciatore indisponibile

Non c’è tempo per poter respirare che la Serie A torna in campo. Siamo già alla sesta giornata di campionato, con il primo infrasettimanale della stagione. Si comincia con la sfida tra Juventus e Lecce alle 20.45, per arrivare fino a Genoa-Roma che si disputerà allo stesso orario ma due giorni dopo.

L’unico squalificato per la sesta giornata di campionato è Aaron Martin; il laterale del Genoa è stato espulso nel primo tempo della partita persa contro il Lecce e sarà dunque indisponibile per la partita contro la Roma. Ritornano invece a disposizione Federico Baschirotto, che sarà al centro della difesa del Lecce, Luca Caldirola del Monza e Mateusz Wieteska del Cagliari.

SERIE A: GLI SQUALIFICATI DELLA 6a GIORNATA

Atalanta

Nessuno

Bologna

Nessuno

Cagliari

Nessuno

Empoli

Nessuno

Fiorentina

Nessuno

Frosinone

Nessuno

Genoa

Aaron Martin

Verona

Nessuno

Inter

Nessuno

Juventus

Nessuno

Lazio

Nessuno

Lecce

Nessuno

Milan

Nessuno

Monza

Nessuno

Napoli

Nessuno

Roma

Nessuno

Salernitana

Nessuno

Sassuolo

Nessuno

Torino

Nessuno

Udinese

Nessuno

