Fantacalcio, tutti gli squalificati in Serie A (22-24 settembre): chi non puÃ² giocare nel weekend. Tre difensori out

La Serie A 2023/2024 quest’oggi, venerdì 22 settembre, è pronta a tornare nuovamente in campo. La massima serie italiana tornerà ad allietare il weekend con la quinta giornata. Il campionato dunque procede spedito e anche in questo turno, sono previste interessantissime gare. Ad aprire le danze a partire dalle 18.30 di oggi avremo la Salernitana che dovrà vedersela con il Frosinone all’Arechi; alle 20.45 invece, il Lecce, ospiterà il Genoa al Via del Mare.

Insomma si partirà subito forte e con due match sulla carta ricchi di spettacolo. Ma non dimentichiamo che, insieme alla Serie A, tornerà il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio 2023/2024. E dunque in vista delle partite non va dimenticato, oltre alla formazione da inserire, chi mancherà in questa quinta giornata: diamo infatti un’occhiata a tutti gli squalificati in campionato. Sono ben tre in questa 5a giornata, tutti difensori.

Partiamo dal primo nome: si tratta di Federico Baschirotto del Lecce. Nell’ultima partita disputata contro il Monza, il giocatore, ha rimediato un cartellino rosso a seguito dell’intervento ai danni di Colombo. L’arbitro Marinelli ha deciso di espellerlo e salterà dunque il match contro i liguri.

Il secondo nome è quello di Luca Caldirola del Monza. Anche lui, sempre nella partita contro i salentini, per un doppio cartellino dovrà saltare la sfida con la Lazio. Il terzo e ultimo giocatore è Mateusz Wieteska: non potrà indossare la maglia del suo Cagliari contro l’Atalanta.

SERIE A: GLI SQUALIFICATI DELLA 5a GIORNATA

Atalanta

Nessuno

Bologna

Nessuno

Cagliari

Wieteska

Empoli

Nessuno

Fiorentina

Nessuno

Frosinone

Nessuno

Genoa

Nessuno

Verona

Nessuno

Inter

Nessuno

Juventus

Nessuno

Lazio

Nessuno

Lecce

Baschirotto

Milan

Nessuno

Monza

Caldirola

Napoli

Nessuno

Roma

Nessuno

Salernitana

Nessuno

Sassuolo

Nessuno

Torino

Nessuno

Udinese

Nessuno

Foto: LaPresse