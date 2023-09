Fantacalcio, tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A (30 settembre-2 ottobre): chi non puÃ² giocare nel weekend.

Dopo aver messo in archivio la sesta giornata della Serie A 2023-2024, è già tempo di pensare al prossimo impegno. A livello di Fantacalcio siamo già pronti per schierare la formazione in vista dei primi anticipi in programma. Tutto è pronto? Andiamo a conoscere squadra per squadra, quindi, tutti gli indisponibili in vista della prossima giornata.

GLI INDISPONIBILI DELLA 7a GIORNATA

INFORTUNATI:

Scamacca – Lesione alla coscia sinistra – un mese

Touré – Rottura del tendine del retto femorale – 3 mesi

Lucumi – Risentimento al quadricipite – Da valutare

Posch – Lesione al bicipite femorale – un mese

Soumaoro – Rottura del tendine rotuleo – 3 mesi

Lapadula – Operato alla caviglia – un mese

Mancosu – Problema fisico – Da valutare

Rog – Operato al crociato – 3 mesi

Bereszynski – Problema muscolare – Da valutare

Caprile – Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra – un mese

Caputo – Problema al polpaccio – Da valutare

Ismajli – Problema alla coscia – Da valutare

Maldini – Problema muscolare – Da valutare

Pezzella – Problema alla caviglia – Da valutare

Castrovilli – Intervento al legamento crociato – 3 mesi

Dodò – Lesione al crociato – 8 mesi

Mina – Lesione della giunzione mio-tendinea del retto femorale – un mese

Harroui – Operato per una microfrattura a un piede – 2 mesi

Gelli – Problema muscolare al flessore – un mese

Kaio Jorge – Problema fisico – una settimana

Kalaj – Problema fisico – Da valutare

Lirola – Problema fisico – Da valutare

Vogliacco – Distrazione alla coscia – Da valutare

Arnautovic – Distrazione al bicipite femorale – 2 mesi

Cuadrado – Infiammazione al tendine del ginocchio – Da valutare

Sensi – Risentimento muscolare alla coscia – Da valutare

Alex Sandro – Lesione di medio grado al bicipite femorale – 40 giorni

De Sciglio – Lesione al crociato – 2 mesi

Nessuno

Banda – Lesione ai flessori – un mese

Bennacer – Lesione al ginocchio – 80 giorni

Caldara – Operato alla caviglia – 70 giorni

Kalulu – Lesione del retto femorale – 7 giorni

Krunic – Lesione del bicipite femorale – un mese

Bettella – Problema alla caviglia – Da valutare

Caprari – Lesione al crociato – 6 mesi

Gollini – Problema alla mano – Da valutare

Juan Jesus – Distrazione al bicipite femorale – 15 giorni

Rrahmani – Lesione alla coscia – 7 giorni

Abraham – Lesione al crociato – 4 mesi

Kumbulla – Lesione al crociato – 4 mesi

Renato Sanches – Lesione muscolare alla coscia – 7 giorni

Smalling – Problema tendneo – un mese

Candreva – Problema all’adduttore – Da valutare

Coulibaly – Frattura al setto nasale – Da valutare

Ikwuemesi – Lesione all’adduttore – Rientro fine ottobre

Alvarez – Rottura del crociato – 2 mesi

Buongiorno – Problema muscolare – Da valutare

Djidji – Operato per un’ernia inguinale – 40 giorni

Brenner – Rottura del tendine del retto femorale – 4 mesi

Davis – Trauma distrattivo al tricipite surale – un mese

Ebosse – Rottura del crociato – 6 mesi

Deulofeu – Operato al ginocchio – 4 mesi

Ehizibue – Lesione del legamento crociato anteriore – 2 mesi

Kabasele – Affaticamento al flessore – 7 giorni

Masina – Infortunio al legamento del piede – un mese

Semedo – Trauma distorsivo al ginocchio – 15 giorni

Braaf – Problema fisico – Da valutare

Doig – Distorsione alla caviglia con lesione del legamento astragalico – un mese

