Fantacalcio, tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A (22-24 settembre): chi non puÃ² giocare nel weekend. Continua il caso Dia

La Serie A 2023/2024 sta per tornare. Ancora qualche ora di attesa e poi si giocherà sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola. La massima serie in questo weekend che si preannuncia lungo, vorrà sicuramente tornare a far battere il cuore a tutti i supporters e gli appassionati. Il campionato è arrivato al quinto turno e le sfide si preannunciano anche in questa giornata, estremamente interessanti: a partire da Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa che si giocheranno oggi.

Ma non dimentichiamo che, assieme alla Serie A, tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio. E dunque in attesa delle partite, bisogna arrivare preparati per schierare la migliore formazione possibile: si devono conoscere anche gli infortunati e gli indisponibili. Su tutti Dia; la Salernitana anche in questo turno sarà orfana del suo bomber.

Scamacca sarà out così come, con ogni probabilità, Maignan dopo l’infortunio rimediato in Champions League. Occhio anche a Cuadrado e Calhanoglu e Rrahmani out rispettivamente tra le file dell’Inter e del Napoli. Ma ecco di seguito l’elenco completo di tutti gli infortunati e indisponibili in Serie A nel corso del prossimo turno.

SERIE A, 5a GIORNATA: INFORTUNATI E INDISPONIBILI

Atalanta

Indisponibili: Touré, Scamacca

Bologna

Indisponibili: Soumaoro

Cagliari

Indisponibili: Lapadula, Rog

Empoli

Indisponibili: Caprile, Maldini

Fiorentina

Indisponibili: Castrovilli, Pierozzi, Mina

Frosinone

Indisponibili: Kalaj, Harroui, Gelli, Lirola

Genoa

Indisponibili: Messias, Vogliacco

Verona

Indisponibili: Henry, Hrustic, Braaf, Doig

Inter

Indisponibili: Cuadrado, Calhanoglu

Juventus

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Alex Sandro

Lazio

Indisponibili: Pellegrini

Lecce

Indisponibili: Dermaku, Banda

Milan

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Maignan

Monza

Indisponibili: Bettella, Caprari

Napoli

Indisponibili: Gollini, Rrahmani, Cajuste

Roma

Indisponibili: Kumbulla, Abraham, Pellegrini, Smalling

Salernitana

Indisponibili: Stewart, Coulibaly, Dia

Sassuolo

Indisponibili: Alvarez, Consigli

Torino

Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda, Ilic, Zima

Udinese

Indisponibili: Kabasele, Ebosse, Deulofeu, Ehizibue, Masina, Padelli, Brenner, Davis, Semedo

Foto: LaPresse