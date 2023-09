Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni quinta giornata (22-24 settembre): chi puÃ² regalare bonus inattesi

La Serie A 2023/2024 da oggi, venerdì 22 settembre, è pronta a ritornare in scena per il quinto emozionante turno. La massime serie italiana allieterà nuovamente il fine settimana dei tanti appassionati e lo farà con un palinsesto ricchissimo. E, parallelamente al campionato, non va dimenticato il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo parlando del Fantacalcio. In attesa delle prossime gare, vediamo assieme da vicino alcune delle possibili scommesse e rivelazioni per la quinta giornata.

FANTACALCIO: LE POSSIBILI SCOMMESSE DELLA 5a GIORNATA

PORTIERI

Partiamo dalla porta. Un nome per tutti i fantallenatori che amano il brivido potrebbe essere quello di Falcone del Lecce. Sia chiaro, stiamo parlando di possibili scommesse, dunque di possibili nomi che potrebbero fare la differenza: non sono certezze. Ma se si fa fatica a trovare qualcosa di meglio, l’estremo difensore dei salentini non dispiace. I giallorossi pugliesi giocheranno al Via del Mare contro la squadra di Alberto Gilardino e potrebbe magari esaltarsi.

DIFENSORI

Adesso diamo un’occhiata alla difesa: chi pescare dal cilindro? Guardiamo in casa Salernitana e tiriamo fuori il nome di Mazzocchi. L’esterno granata in questo avvio di stagione non ha brillato per utilizzare un eufemismo e quindi proverà a rifarsi davanti al suo pubblico all’interno dell’Arechi contro il Frosinone. Il secondo nome è quello di Ranieri.

Il giocatore della Fiorentina viene da una prestazione in Conference League contro il Genk a dir poco sensazionale. Da otto in pagella, in Belgio ha segnato due reti improvvisandosi il bomber della squadra, proverà a ripetersi a Udine. Occhio, infine, a Kristensen della Roma. Viene da un assist in campionato contro l’Empoli e contro il Torino dovrebbe partire titolare.

CENTROCAMPISTI

A centrocampo chi schierare come possibile scommessa? Mazzitelli non è una cattiva idea. Il centrocampista del Frosinone viene da una strepitosa doppietta messa a segno contro il Sassuolo. Oggi ci sarà la Salernitana come avversaria: chissà che non possa portare bonus, magari anche un “semplice” assist. Difficile non pensare, in questa categoria di possibili sorprese in questo quinto turno, a Gudmundsson del Genoa. I liguri voleranno in Puglia sino a Lecce per sfidare Roberto D’Aversa e la sua squadra ancora imbattuta: occhio però a possibili sgambetti che potrebbero arrivare dallo stesso giocatore islandese.

Il terzo e ultimo nome è quello di Ederson dell’Atalanta. Il brasiliano è partito col botto in questa stagione e, contro il Rakow in Europa League, ha anche segnato un gol. In campionato sin qui, ha racimolato un gol (contro il Monza) e un assist (contro il Frosinone): chissà che di fronte al suo Gewiss Stadium e grazie alla sua strepitosa forma non riesca a stupire.

ATTACCANTI

Passiamo all’ultimo reparto, last but not least: stiamo parlando dell’attacco. E il primo nome che sentiamo di consigliarvi viene da Salerno sponda Frosinone: si tratta di Cheddira. L’attaccante dei ciociari si è sbloccato contro il Sassuolo e ha anche servito un assist: contro la Salernitana proverà a ripetersi.

Il secondo attaccante, possibile sorpresa di giornata, potrebbe essere Almqvist. Il giocatore, insieme ai suoi compagni, se la vedrà contro il Genoa: occhio ai bonus. Terzo e ultimo nome Lucca dell’Udinese: vero è che in Friuli sbarcherà la Fiorentina ma l’ex Palermo potrebbe fare bene.

Foto: LaPresse