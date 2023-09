Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella prossima giornata (26-28 settembre): consigli, certezze e possibili sorprese

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare con il sesto turno. La massima serie italiana andrà in scena tra poco più di 24 ore con le partite infrasettimanali e ci si aspetta sempre un grande spettacolo, in qualsiasi campo della Penisola. E, assieme al campionato, ritornerà il fantasy game più amato dagli italiani: ritornerà il Fantacalcio. A poche ore dall’ultima giornata, ecco di seguito tutti i consigli su chi schierare e chi evitare nella prossimo turno.

FANTACALCIO, 6a GIORNATA: I CONSIGLI SU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE

PORTIERI

Partiamo subito dalla porta e dunque dai possibili protagonisti di questa giornata. Il primo nome che sentiamo di consigliarvi è quello di Sportiello. Il giocatore del Milan sta prendendo il posto dell’infortunato Maignan e, sin qui, ha messo in mostra grandi prestazioni. Anche nell’ultima giornata, contro il Verona, ha portato a casa un clean sheet e un’ottima prova.

A Cagliari, contro una squadra che sin qui ha segnato solo un gol in campionato, va messo. Il secondo nome rientra nella categoria delle certezze: stiamo parlando di Meret. L’estremo difensore del Napoli, nonostante il momento no della squadra, proverà a tenere alta l’asticella e, in casa contro l’Udinese, ci si aspetta una grande gara da lui. Il terzo e ultimo nome è Di Gregorio: il Monza ospiterà il Bologna all’U-Power Stadium e il portiere brianzolo potrebbe far bene. Non ispira Berisha dell’Empoli ne tanto meno Milinkovic-Savic del Torino.

DIFENSORI

Anche sotto la dicitura difensori, partiamo da un giocatore del Milan su tutti: Theo Hernandez. L’esterno dei rossoneri giocherà a Cagliari: chissà che, all’interno dell’Unipol Domus e in terra sarda, non riesca a tagliare il campo centralmente più e più volte tanto da portare a casa, magari, un bonus. In generale tutta la difesa rossonera merita fiducia. Ispira, e non poco, un altro esterno sempre di una squadra milanese ma sponda nerazzurra: Dimarco.

Contro l’Empoli il calciatore ha tirato fuori dal cilindro il gol della domenica e, per giunta, decisivo. Contro un Sassuolo tutt’altro che attento in fase difensiva, chissà che non riesca a colpirlo, magari anche da palla inattiva. E anche i suoi compagni di reparto vanno schierati. Il terzo nome? Biraghi. Il giocatore della Fiorentina avrà di fronte Oyono del Frosinone ma, con la sua esperienza, potrebbe portare a casa soddisfazioni.

CENTROCAMPISTI

De Ketelaere: pronti via, iniziamo questa categoria con il primissimo nome in lista nella prossima giornata. Letteralmente on fire dopo aver lasciato il Milan, anche nell’ultimo turno contro il Cagliari è riuscito a lasciare lo zampino con un assist. E, mercoledì, ci sarà il Verona come avversario: va schierato immancabilmente; Koopmeiners non è da meno. Come un mantra, va ripetuto: Candreva, a Empoli, va messo.

Il giocatore della Salernitana proverà a lasciare il segno contro i toscani ultimi in classifica e in crisi profonda. Luis Alberto non può essere tenuto fuori contro il Torino: questo il terzo nome. Lo spagnolo dovrà vedersela contro i rognosi granata ma, la sua infinita tecnica, potrebbe fare la differenza. Approvato anche il centrocampo dell’Inter in blocco. In casa Cagliari, invece, meglio non pescare.

ATTACCANTI

E siamo giunti al reparto più caldo: l’attacco. Peschiamo in casa Juventus il primo nome nonostante l’ultima, disastrosa partita dei bianconeri: vogliamo dare fiducia a Vlahovic. Contro il Sassuolo l’attaccante non ha segnato ma ci proverà contro il Lecce: non sarà semplice ma servono punti alla Vecchia Signora per non vedere sfuggire le avversarie. Il secondo nome, in questo momento della stagione, potrebbe suscitare scalpore: Osimhen.

Il nigeriano viene da un rigore sbagliato contro il Bologna e, insieme ai suoi compagni, sembra nettamente sottotono: ma non dubitate, magari, contro l’Udinese, potrebbe riaccendersi la scintilla. Cheddira potrebbe essere una buona soluzione. L’attaccante marocchino affronterà assieme al suo Frosinone la Fiorentina ma proverà, certamente, a impensierire le retrovie della Viola. Lautaro-Thuram guai a lasciarli fuori, idem Dybala e Lukaku: anche Immobile potrebbe offendersi se sottovalutato.

Foto: LaPresse