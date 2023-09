F1, GP Giappone 2023: la Ferrari porta in pista un nuovo fondo a Suzuka – VIDEO

Con la prima sessione di prove libere disputata nel cuore della notte italiana, ha preso ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il miglior tempo è stato fissato da Max Verstappen, ma la Ferrari ha risposto presente, soprattutto sul fronte del passo gara.

La scuderia di Maranello, forte del successo di Singapore, ha deciso di portare ancora qualche novità sul tracciato di Suzuka. Trattandosi di una pista molto importante a livello di aerodinamica, la Ferrari ha deciso di portare un nuovo fondo, confermando l’intenzione di proseguire nei lavori in vista della prossima stagione.

Nello specifico, le vetture di Carlos Sainz e Charles Leclerc vedono un fondo modificato in due punti. Il primo è rappresentato dai convogliatori posti davanti ai Canali Venturi, che risultano quindi più lunghi e in posizione più avanzata. Il secondo è nella porzione finale del fondo, ovvero davanti alle ruote posteriori. In questo caso risulta appiattito rispetto ai precedenti, per cui si è andati a concepire una diversa conformazione, anche nella parte sottostante.

