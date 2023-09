F1, GP Giappone 2023: risultati e classifica FP2. Verstappen primeggia, Leclerc e Sainz in scia con la Ferrari

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, tappa del Mondiale F1 che va in scena sull’iconico circuito di Suzuka. Il Campione del Mondo ha stampato un roboante 1:30.688, dopo aver già dominato la prima sessione in terra nipponica. L’alfiere della Red Bull ha prontamente rialzato la testa dopo la delusione di Singapore e vuole tornare alla vittoria. L’olandese ha preceduto Charles Leclerc di 0.320: buon turno per il monegasco al volante di una Ferrari che continua a convincere e che è piaciuta sul passo.

Carlos Sainz è tornato in pista dopo il trionfo di Singapore e ha chiuso al quarto posto con l’altra Ferrari, accusando un ritardo di 0.549 e venendo preceduto anche dalla McLaren di Lando Norris (terzo a 0.464). George Russell chiude quinto a 0.640 con la Mercedes, a precedere la Aston Martin di Fernando Alonso e la Williams di Alexander Albon. Sergio Perez è soltanto nono con la seconda Red Bull, mentre Lewis Hamilton è 14mo con la Mercedes. Di seguito i risultati e la classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP del Giappone.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.688 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.320 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.464 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.549 4

5 George RUSSELL Mercedes+0.640 4

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.804 4

7 Alexander ALBON Williams+0.867 5

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.974 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.022 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.051 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.083 6

12 Esteban OCON Alpine+1.106 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.109 5

14 Lewis HAMILTON Mercedes+1.141 5

15 Liam LAWSON AlphaTauri+1.453 5

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.477 6

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.481 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.490 4

19 Pierre GASLY Alpine– 5

20 Logan SARGEANT Williams+1.632 4

Foto: Lapresse