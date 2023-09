F1 su TV8, GP Singapore 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Ormai assistere a GP di Formula Uno con la luce artificiale è diventata la normalità. Non era così quindici anni orsono, quando a Singapore andò in scena la prima gara in notturna di sempre. Quello del 2008 fu, in tutto e per tutto, un evento. Peraltro entrato nella storia non solo per essersi disputato by night, bensì anche per il famigerato crashgate, la cinica e crudele (ma geniale) strategia della Renault per consentire a Fernando Alonso di vincere.

Venendo al presente, Alonso è ancora sulla cresta dell’onda! A tre lustri da quel giorno, il veterano spagnolo è in piena bagarre per chiudere il Mondiale sul terzo gradino del podio. Il quarantaduenne asturiano ha difatti 170 punti in una classifica generale dominata da Max Verstappen (364), seguito da Sergio Perez (219). Il rivale principale dell’iberico è l’altro “grande vecchio” del Circus, il trentottenne Lewis Hamilton (164). Più staccati i ferraristi, poiché Carlos Sainz ha 117 punti e Charles Leclerc 111.

Incredibile a dirsi, ma in linea teorica oggi Red Bull potrebbe vincere matematicamente il Mondiale costruttori! Il Drink Team artiglierebbe il titolo iridato con ben 7 gare d’anticipo nel caso guadagnasse 43 punti sulla Mercedes. In altre parole c’è bisogno di una doppietta unita a un GP in cui le Frecce d’Argento non raccolgono nulla (o quasi). Ben più distante da queste dinamiche, la Ferrari (228) deve badare a consolidare il terzo posto acquisito a Monza ai danni dell’Aston Martin (217). Cosa accadrà oggi nel Gran Premio di Singapore? Per scoprirlo si potrà seguire il GP in TV. Come?

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 SU TV8

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ore 18.00, il GP di Singapore sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 OGGI

(17 SETTEMBRE)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Singapore. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP asiatico. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Marina Bay potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Singapore.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP SINGAPORE 2023

DOMENICA 17 SETTEMBRE

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP SINGAPORE 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari di domenica 17 saranno: 20.00 e 22.00

Dopodiché, l’appuntamento sarà proposto a ripetizione per giorni dalla notte di lunedì 18 settembre in poi.

