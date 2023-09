A che ora la F1 oggi su TV8: quando vederla in chiaro, programma gara GP Singapore 2023

Si avvicina il grande momento del Gran Premio di Singapore: è una gara tanto attesa da parte di tutti i tifosi Ferrari. La Rossa può interrompere la striscia di dieci vittorie consecutive di Max Verstappen e può detronizzare la Red Bull dopo 14 vittorie su 14 gare finora disputate.

In pole position partirà infatti Carlos Sainz che è stato molto brillante anche a Monza e si è confermato in questo fine settimana, essendo il più veloce sin dal venerdì delle prove libere. Lo spagnolo, autore della quinta pole position della carriera, va a caccia di quella che sarebbe la seconda vittoria dopo quella a Silverstone dell’anno scorso. Charles Leclerc partirà invece dalla terza posizione, appena dietro a George Russell.

Clamorosamente, nessuna delle due Red Bull scatterà dalla top 10: sia Verstappen che Perez non sono riusciti ad accedere al Q3 e partiranno rispettivamente dall’undicesima e dalla tredicesima piazza. Vedremo se la scuderia austriaca saprà rialzarsi con l’abituale passo gara super della domenica.

Il Gran Premio di Singapore 2023 sulla pista di Marina Bay verrà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. La differita in chiaro su TV8 è prevista per le 18.00. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023

Domenica 17 settembre

Ore 14.00 Gara

PROGRAMMA GP OLANDA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

La differita in chiaro su TV8 andrà in onda alle 17.55.

Foto: Lapresse