F1 oggi, GP Singapore 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 17 settembre, andrà in scena il GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sul mitico tracciato di Marina Bay assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto delle temperature che potrebbero incidere molto sullo sviluppo della prova.

Una pista modificata quella asiatica, resa più veloce nell’ultimo settore con l’obiettivo di favorire i sorpassi. I piloti, però, dovranno sempre fare molta attenzione ai muretti, tenendo molto alto il livello di concentrazione. In tutto questo, sarà interessante capire in che modo il degrado delle gomme inciderà sullo sviluppo della gara, specialmente sul fronte strategico.

La Ferrari avrà il vantaggio di partire dalla pole-position. Lo spagnolo Carlos Sainz sta vivendo un momento straordinario e, dopo aver siglato la p.1 a Monza, l’iberico si è ripetuto anche a Singapore, dove mai nella sua carriera era partito dalla prima piazzola. Un grande feeling quello di Carlos con la SF-23 e vedremo se in gara si replicherà. Da capire, infatti, il rendimento sulla durata, considerando la terza posizione in griglia dell’altro ferrarista Charles Leclerc, del britannico della Mercedes George Russell (2°) e delle due Red Bull molto arretrate, ovvero Max Verstappen 11° e Sergio Perez 13°.

Il GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 17.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa a Marina Bay.

Foto: LaPresse