F1 oggi, GP Italia 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 3 settembre, andrà in scena il GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sul mitico tracciato di Monza assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare.

La Ferrari partirà in pole-position con lo spagnolo Carlos Sainz e in terza posizione con il monegasco Charles Leclerc. Nel panino delle due Rosse c’è il leader del campionato, Max Verstappen. L’olandese, per quanto visto in stagione, è il naturale favorito per la vittoria di tappa, con l’obiettivo di conquistare la decima vittoria consecutiva nella stessa stagione, migliorando il primato di Sebastian Vettel.

Sainz e Leclerc cercheranno di rovinare la festa a Max, mentre alle loro spalle cercheranno di inserirsi nella lotta le due Mercedes e l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Da capire cosa riuscirà a fare Fernando Alonso, che con l’Aston Martin è parso un po’ in difficoltà.

Il GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la diretta della gara a partire dalle 14.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa nel Tempio della velocità.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2023 OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 15.00, F1, Gara (53 giri) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la diretta della gara dalle 14.55

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la diretta della gara dalle 14.55.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 3 settembre

Ore 14.55-17.05, F1, Gara (53 giri) – Diretta in chiaro

Foto: LaPresse