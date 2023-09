F1: Oscar Piastri prolunga il contratto con la McLaren. Accordo fino al 2026

La McLaren si tiene stretto il suo gioiellino. Oscar Piastri, stimato talento della Formula 1, ha esteso infatti il suo contratto con la celeberrima scuderia inglese, legandosi al team orange fino alla stagione 2026. La notizia è arrivata tramite i canali ufficiali del colosso britannico nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 settembre.

Una vera e propria conferma per l’australiano, capace di accumulare fino a questo momento 42 punti, ottenendo inoltre anche una brillante seconda posizione nella Sprint Race del GP del Belgio.

Piastri, in fase di commento, ha manifestato entusiasmo per il nuovo accordo, ponendo fin da subito i prossimi obiettivi: “Sono entusiasta di prolungare la mia collaborazione con la McLaren per molti anni. Voglio lottare per essere in testa alla griglia con questa squadra e sono entusiasta della visione e delle fondamenta che sono già state gettate per arrivarci. L’accoglienza che ho ricevuto e i rapporti che ho instaurato mi fanno sentire già a casa. L’impegno costante del team nei miei confronti mi ha fatto sentire molto apprezzato e il desiderio del team di far parte del suo futuro a lungo termine ha reso la decisione facile. Essere desiderati in questo modo e vedere come la squadra dimostri di credere così tanto in me dopo solo metà stagione, significa molto. Sin dal test per giovani piloti di Abu Dhabi dello scorso anno mi sento parte integrante di tutto ciò. Ringrazio tutti i membri del team e i tifosi”.

Il pilota ha quindi proseguito: “La stabilità è un enorme vantaggio in questa prima parte della mia carriera. Averla con un marchio prestigioso come la McLaren mi dà l’opportunità di continuare il lavoro che abbiamo iniziato. Abbiamo vissuto dei bei momenti insieme nella mia stagione da rookie, ma sono entusiasta di lavorare insieme a tutti alla MTC nei prossimi anni per creare dei momenti fantastici”.

Confermata inoltre, almeno per il 2025, anche l’accoppiata con Lando Norris, in segno di continuità che potrebbe portare un vistoso upgrade in termini di risultati già a partire dalla prossima annata sportiva.

Foto: LaPresse