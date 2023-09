F1, Alpha Tauri: Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda vicini al rinnovo di contratto

Dopo il Gp di Singapore e verso quello di Suzuka, in Giappone, in casa Alpha Tauri sono giorni di particolare fermento pensando al Mondiale di F1 dell’anno prossimo, quello del 2024.

La questione title sponsor, fra Hugo Boss e Adidas, occupa tanti pensieri all’interno della scuderia con base a Faenza, ma non solo: perché pare che la line-up piloti per l’annata che arriverà sia vicino alla sua configurazione definitiva.

Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su motorsport.com infatti, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda sono molto vicini al rinnovo con l’Alpha Tauri, in un’ufficializzazione che dovrebbe arrivare direttamente nel paddock del Gp di Suzuka, per l’appunto; sfruttando anche il fatto che Tsunoda sia nipponico.

E il resto della line-up della squadra? Nyck De Vries dopo esser stato fatto fuori non rientra più nei piani della scuderia, mentre da tenere sotto controllo c’è la posizione di Liam Lawson. Il neozelandese è molto piaciuto in questo spezzone di gare, nel quale è stato chiamato a sostituire l’infortunato Ricciardo, ragion per cui l’anno prossimo potrebbe comunque essere impiegato, di tanto in tanto, in alcuni segmenti di weekend. Che per lui possano poi spalancarsi le porte della Red Bull, sotto la supervisione di Helmut Marko? Le risposte nei prossimi mesi.

Foto: Lapresse