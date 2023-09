F1, orario qualifiche 2 settembre: programma GP Italia 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 2 settembre, a Monza si svolgeranno le qualifiche per il Gran Premio d’Italia 2023, quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen è ovviamente il grande favorito per la pole position, tuttavia il Q3 regala spesso e volentieri delle sorprese e colpi di scena per via delle caratteristiche del layout brianzolo.

Il Tempio della Velocità suggerisce ad alcuni team di adottare delle strategie aggressive per quanto riguarda il gioco delle scie, un fattore potenzialmente molto importante sul giro secco a Monza. L’olandese della Red Bull dovrà vedersela in primis con il compagno di squadra Sergio Perez, ma anche con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, con le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e con l’Aston Martin di Fernando Alonso.

Le qualifiche di Monza verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (gratis e in chiaro) e a pagamento su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP ITALIA F1 2023

Sabato 2 settembre

Ore 12.30 Prove libere 3 a Monza – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Monza – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse