F1: Lewis Hamilton e George Russell rinnovano con la Mercedes fino al 2025

Doppio importante rinnovo in casa Mercedes. Alla vigilia del Gran Premio d’Italia a Monza, è arrivata l’ufficialità della permanenza con le Frecce d’Argento fino al 2025 sia di Lewis Hamilton sia di George Russell. Per altre due stagioni dunque Toto Wolff avrà ancora questa coppia di piloti, con l’obiettivo di provare a fermare l’egemonia della Red Bull.

Il rinnovo di Hamilton era stato un tema ricorrente tutta la stagione. Tante le ipotesi sul sette volte campione del mondo, dal ritiro al termine del 2023 al clamoroso passaggio in Ferrari. In Mercedes hanno sempre mostrato grande tranquillità e sicurezza su un accordo con il pilota britannico e adesso c’è anche l’ufficialità.

Non era in scadenza il contratto di George Russell, che terminava il prossimo anno, ma comunque Mercedes ha deciso di blindare uno dei giovani più talentuosi della F1. Anche per lui rinnovo al 2025, con il britannico che ha già dimostrato di saper reggere il confronto, di più nella scorsa stagione, con il più illustre compagno di squadra

Mercedes, come tutte le altre scuderie che non si chiamano Red Bull, cerca ancora la prima vittoria stagionale. A Monza l’obiettivo sarà quello comunque si salire sul podio. La scuderia britannica vuole difendere il secondo posto nella classifica costruttori e con Hamilton può battagliare per un piazzamento importante in quella piloti, con il britannico quarto alle spalle anche di Alonso.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. pic.twitter.com/MSdlhUrOX7 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023

FOTO: LaPresse