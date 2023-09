MotoGP su TV8, GP Catalogna 2023: orario, programma in chiaro, diretta e differita gara

Quest’oggi, domenica 3 settembre, assisteremo al Gran Premio di Catalogna valido per il Motomondiale, undicesimo dei venti round che andranno a comporre la stagione 2023. L’evento del Montmelò è entrato in calendario nel 1996 e da quel momento non ha mai segnato il passo. D’altronde, gran parte dei centauri spagnoli contemporanei sono, in realtà, catalani. Per tanti questo è quindi il vero appuntamento di casa.

Tuttavia, nel decennio corrente vale il detto “Nemo propheta in patria sua”. L’ultimo catalano ad aver vinto a Barcellona è Marc Marquez, il che implica come si debba ritornare al 2019 per trovare un successo di un pilota originario di queste parti. Per la verità, la frequenza delle vittorie spagnole al Montmelò è più bassa di quanto non lo sia altrove. Se ne contano 10. Solo una in più rispetto a quelle italiane.

Nel 2022, in MotoGP il successo fu appannaggio di Fabio Quartararo (Yamaha), che precedette le Ducati di Jorge Martin e Johann Zarco. In Moto2 si impose Celestino Vietti, tornato a ruggire proprio due settimane orsono a Spielberg, mentre in Moto3 primeggiò Izan Guevara. Cosa succederà in questo 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Catalogna in TV. Come?

GP CATALOGNA 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio di Catalogna. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Summer (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up del Montmelò.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 18.00, MotoE, Gara I – Sintesi

Ore 18.15, MotoE, Gara II – Sintesi

Ore 18.45, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 20.00, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 21.45 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Le gare delle tre classi saranno riproposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 3 settembre.

MotoGP: ore 17.00, 20.00, 22.00, di domenica; 0.00, 1.15 di lunedì

Moto2: prima replica nella notte di lunedì (4.15)

Moto3: ore 18.15 di domenica, ore 0.30, 3.30 di lunedì

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 4 settembre.

