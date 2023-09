F1 oggi, GP Italia 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 1° settembre, andrà in scena la prima giornata del week end del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Monza, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Parliamo del Tempio della velocità dove le monoposto gireranno con assetti aerodinamici piuttosto scarichi al fine di massimizzare la loro efficienza e di raggiungere le più alte velocità di punta in rettilineo. I tecnici dovranno trovare il giusto compromesso, tenuto conto del rendimento in curva nel secondo settore della pista brianzola.

La Ferrari si presenta a questo appuntamento con una livrea rinnovata, per celebrare il successo nella 24 Ore di Le Mans. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz spingeranno al 100% per regalare soddisfazioni ai propri tifosi in un fine-settimana in cui il punto di riferimento sarà sempre l’olandese Max Verstappen su Red Bull.

La prima giornata del week end del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), con la possibilità di seguire le prove libere 1 anche su Sky Sport Summer (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2023 OGGI

Venerdì 1° settembre

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201) Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 1° settembre

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.

Foto: LaPresse