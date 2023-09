F1, Max Verstappen precede le McLaren nella FP3 del GP del Giappone, 5Â° Leclerc davanti a Sainz

Max Verstappen non ha la minima intenzione di concedere chance ai rivali. L’olandese, infatti, ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ribadendo a tutti di essere il chiaro favorito in vista di qualifiche odierne e gara di domani.

Sullo splendido tracciato di Suzuka il due volte campione del mondo (ad un passo dal suo terzo alloro) ha concluso il turno mattutino con il tempo di 1:30.267 ottenuto con gomme soft, precedendo le due McLaren che, rispetto alla giornata di ieri, hanno mosso un deciso passo in avanti a livello prestazionale. Lando Norris è secondo in 1:30.507 a 240 millesimi (distacco tutto accumulato nel T3), mentre l’australiano Oscar Piastri è terzo a 288.

Per tutti gli altri i distacchi sono abissali. Quarta posizione per Sergio Perez con la seconda Red Bull, ma con un gap di 737 millesimi dal compagno di scuderia, quindi le due Ferrari. Quinta posizione per Charles Leclerc in 1:31.022 a 755 millesimi dalla vetta, davanti a Carlos Sainz, sesto in 1:31.137 a 870 millesimi. Le due Rosse, che per ora non hanno brillato nel sabato nipponico, hanno sfruttato la FP3 anche per mettere in cascina qualche giro di simulazione passo gara, con un buon ritmo sempre sul piede dell’1:36.

Al settimo posto troviamo Lewis Hamilton (Mercedes) in 1:31.159 a 892 millesimi da Verstappen, quindi ottavo il suo compagno di team George Russell a 1.238, davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), nono a 1.282, mentre completa la top10 il cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a 1.401.

A questo punto team e piloti puntano il mirino in direzione delle qualifiche che scatteranno alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00) locali. Chi conquisterà la pole position nella terra del Sol Levante?

Foto: LaPresse