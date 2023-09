F1, Lewis Hamilton: “Sono esausto, ho dato tutto. Ferrari piÃ¹ veloce di noi nelle ultime tre gare”

Lewis Hamilton ha terminato in quinta posizione il Gran Premio del Giappone 2023, valido come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. È stata una gara abbastanza movimentata e intensa per il sette volte campione iridato, che ha affrontato diverse battaglie in pista specialmente con il compagno di squadra George Russell.

“Sono esausto. Ho lottato con tutto quello che avevo per arrivare il più in alto possibile e superare la Ferrari, che questa settimana ha introdotto un aggiornamento e quindi è stata particolarmente veloce. Sono state più veloci di noi nelle ultime tre gare. È stata una lotta durissima. Ho segnato il maggior numero di punti per la squadra, sto davvero cercando di mantenere il secondo posto per il campionato costruttori perché so davvero quanto sia importante per tutti in fabbrica“, dichiara il titolato britannico della Mercedes.

“Ho dato assolutamente tutto, ma è dura in weekend come questo, soprattutto dove la macchina è così difficile. Fondamentalmente è esattamente la stessa dell’anno scorso, quindi dal punto di vista delle sensazioni la macchina sembrava proprio quella del 2022, rimbalzando e scivolando. Quindi è dura considerando quanto lavoro abbiamo fatto per progredire e non siamo più vicini ai primi, almeno qui. Ma siamo riusciti a superare una delle Ferrari, il che significa un grande lavoro di squadra e un ottimo lavoro da parte dei ragazzi nei pit-stop e con la strategia. C’è comunque tanta strada da fare“, prosegue Hamilton ai microfoni di Sky Sports UK.

Sulle prospettive in vista del 2024: “I prossimi sei mesi devono essere i più grandi sei mesi di sviluppo che abbiamo mai avuto per colmare questo divario. Siamo sempre stati bravi a dare carico aerodinamico alla vettura, è solo che con il modo in cui funziona attualmente la nostra macchina, aggiungere carico aerodinamico non funziona, la fa solo rimbalzare di più. Speriamo che con il cambio di filosofia torneremo dove questa squadra merita perché è una squadra da titolo. Siamo ancora un team straordinario e ho assoluta fiducia in tutti. Le decisioni prese in questo periodo sono fondamentali per il nostro futuro“.

Foto: Lapresse