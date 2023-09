VIDEO F1, GP Giappone 2023: highlights e sintesi gara. Assolo di Verstappen, 4Â° Leclerc

Domenica trionfale a Suzuka per la Red Bull e per Max Verstappen, che ha vinto in scioltezza il Gran Premio del Giappone 2023 centrando il tredicesimo successo della stagione. Il pilota olandese, grazie all’affermazione odierna sulla pista nipponica, ha regalato al Drink Team la certezza aritmetica del sesto titolo mondiale costruttori della sua storia (il secondo consecutivo dopo il poker dal 2010 al 2013) proprio a casa della Honda.

Il due volte campione iridato, anche grazie al ritiro del compagno di squadra Sergio Perez, è ormai vicinissimo al terzo Mondiale della carriera (che potrebbe arrivare già nel prossimo round in Qatar). Risultato eccezionale anche per la McLaren, che piazza Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza posizione ottenendo un doppio podio che mancava da Monza 2021.

Passo indietro rispetto a Singapore in casa Ferrari, con le Rosse che restano fuori dalla top3 non riuscendo ad insidiare realmente le MCL60 e dovendosi accontentare di un quarto posto con Charles Leclerc e di un sesto con Carlos Sainz. Bilancio negativo infine per Mercedes, con Lewis Hamilton 5° e George Russell 7° dopo aver provato la strategia ad una sola sosta.

Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del Gran Premio del Giappone 2023 di F1:

HIGHLIGHTS GP GIAPPONE 2023 F1





Foto: Lapresse