F1, GP Italia 2023: le Ferrari non saranno investigate dopo le qualifiche

AGGIORNAMENTO ORE 17.08

I commissari di gara hanno comunicato al termine delle qualifiche che non vi saranno ulteriori azioni nei confronti della Ferrari.

Neanche nel GP di casa c’è pace per le Ferrari. Mondiale di Formula 1 che è impegnato in questo pomeriggio nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza e la scuderia di Maranello rischia l’ennesima beffa. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno superato senza patemi la Q1, prima sessione delle prove che definiscono la griglia di partenza, ma al termine delle qualifiche saranno indagati entrambi.

Le Rosse, infatti, non hanno probabilmente rispettato il tempo minimo in pista di 1’41” durante il giro di lancio, impiegando qualche secondo in più. Questa regola era stata imposta per evitare gli ingorghi che si erano creati nelle precedenti edizioni. Al termine della sessione potrebbe scattare una penalizzazione per entrambi i piloti beniamini del pubblico, lo scopriremo tra qualche minuto.

Foto: Lapresse