F1 in tv oggi, GP Singapore 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin si giocano tanto quest’oggi a Marina Bay nel Gran Premio di Singapore 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La gara odierna rappresenta infatti un’occasione senza precedenti in questo campionato per gli avversari della Red Bull, considerando la clamorosa debacle del Drink Team in qualifica.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI SINGAPORE DI F1 DALLE 14.00

Max Verstappen e Sergio Perez sono rimasti incredibilmente esclusi in Q2, quindi dovranno inventarsi una rimonta quasi impossibile su un tracciato che non agevola i sorpassi. La Perfect Season è ormai a forte rischio per la scuderia di Milton Keynes, che aveva vinto le prime 14 gare dell’anno e sembrava lanciata verso un traguardo storico. Carlos Sainz è in pole position ed è il favorito d’obbligo per interrompere la striscia vincente di Red Bull e Verstappen, ma possono provarci anche George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Il Gran Premio di Singapore 2023 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire la corsa anche in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 18.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023

Domenica 17 settembre

Ore 15.00 Gara a Marina Bay (Singapore) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la gara di Marina Bay in differita e in chiaro domenica alle ore 17.55.

Foto: Lapresse