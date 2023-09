F1, GP Singapore 2023. Ferrari favorita per la pole position? Marina Bay non perdona chi resta indietro al sabato

Alle ore 15.00 odierne andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Singapore, quindicesimo atto di un Mondiale di F1 sin qui dominato in lungo e in largo da Max Verstappen e dalla Red Bull. L’olandese ha conquistato 12 vittorie su 14 e, come se non bastasse, le due affermazioni sfuggite al Cannibale sono state appannaggio della RB19 “di scorta”, pilotata da Sergio Perez. Tutte dinamiche risapute, riguardo le gare. Fortunatamente in qualifica c’è un po’ più di varietà.

Verstappen, bontà sua, si è “limitato” a firmare 8 pole position, di cui una sola negli ultimi quattro GP. Inoltre, di tanto in tanto, Ferrari e Mercedes sono state in grado di spezzare l’egemonia del Drink Team, marcata anche sul giro secco, ma non assoluta come sul long-run. La domanda è se Marina Bay rappresenterà uno scenario dove il team britannico dall’ascendente austriaco sarà costretto a inchinarsi a qualche avversaria.

Per quanto visto durante le prove libere di ieri, la possibilità è concreta. Anzi, mirabile dictu, sulla base dei responsi del venerdì, la Scuderia di Maranello è addirittura la favorita per fregiarsi della pole position. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno svettato a turno nelle classifiche dei tempi, spartendosi anche i secondi posti! Artigliare la tornata più rapida sarà anche una gloria effimera, ma avrebbe un peso specifico ben più elevato rispetto ad altre località. La storia insegna che, alla domenica, Singapore non perdona chi resta indietro al sabato.

Valutando le qualifiche sul piano dei precedenti, indispensabili per la comprensione del contesto, bisogna sottolineare come Marina Bay sia ambito dove, se non si parte nelle primissime posizioni, si è spacciati. A meno che non si abbia un compagno di squadra volenteroso di schiantarsi contro il muro per fare entrare la safety car al momento giusto, ma questa è un’altra storia.

Ironie a parte, delle 13 edizioni disputate sinora, ben 11 sono state vinte da un pilota scattato dalle prime tre caselle. Le uniche eccezioni? Quella di cui sopra, ovverosia il famigerato 2008 del crashgate, e l’edizione 2017. Quella dell’epocale patatrac tra le Ferrari e Verstappen alla partenza. Insomma, già oggi separeremo il grano dal loglio, a meno che domani non ne succedano di tutti i colori.

