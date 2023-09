F1, GP Italia 2023: risultati e classifica FP3. Sainz svetta davanti a Verstappen, Hamilton e Leclerc

Carlos Sainz ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, confermando quanto di buono fatto vedere già nella giornata di ieri. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota spagnolo ha messo in mostra una ottima Ferrari che, quantomeno sul giro secco, potrà sfidare le Red Bull nelle qualifiche delle ore 16.00.

Il portacolori del team Ferrari ha fatto segnare un ottimo 1:20.912 (ottenuto con le gomme soft) precedendo il solito Max Verstappen (Red Bull) per appena 86 millesimi. Terza posizione per Lewis Hamilton (Mercedes) con oltre mezzo secondo di distacco (+0.541), quindi quarta posizione per Charles Leclerc (Ferrari) a 574.

Quinto tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) con 799 millesimi di ritardo da Sainz, sesto per George Russell (Mercedes) a 818, quindi settimo Kevin Magnussen (Haas) a 972, davanti al suo compagno di scuderia Nico Hulkenberg a 1.073. Nono un sorprendente Alexander Albon (Williams) a 1.142 ma con un tempo ottenuto con le gomme hard, mentre completa la top10 Sergio Perez (Red Bull) a 1.240.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della terza sessione di prove libere di Monza.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP ITALIA 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:20.912 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.086 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.541 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.574 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.799 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.818 5

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.972 4

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.073 5

9 Alexander ALBON Williams+1.142 5

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.280 2

11 Lance STROLL Aston Martin+1.333 4

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.384 5

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.385 5

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.390 4

15 Logan SARGEANT Williams+1.468 7

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.599 4

17 Lando NORRIS McLaren+1.603 5

18 Esteban OCON Alpine+1.827 4

19

Guanyu

ZHOU

Alfa Romeo+1.830 5

20 Pierre GASLY Alpine+1.940 5

Foto: LiveMedia/Luca Rossini