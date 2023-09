F1, GP Italia 2023. Ferrari sogna di guastare la “Stagione Perfetta” altrui come nel 1988…

La 75ma edizione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 prenderà il via alle ore 15.00 di domenica 3 settembre 2023. Più di una tradizione, parliamo di un’autentica istituzione del Mondiale. Monza è la pista che ha ospitato il maggior numero di gare iridate, mancando dal calendario solo nel 1980. A proposito di anni ’80, il pensiero corre al 1988 e a quella corsa fatata per la Ferrari.

Trentacinque anni fa, poco meno di un mese dopo la scomparsa del Drake, la Scuderia di Maranello realizzò una doppietta tanto fortunosa quanto legittima che, con il senno di poi, impedì alla McLaren di realizzare la “stagione perfetta”. All’epoca si arrivò nell’autodromo edificato alle porte di Milano con il Team di Woking forte di 11 vittorie in altrettante gare. Alfine, le MP4/4 ne vinsero 15 di 16, mancando solo quella brianzola.

Oggi è Red Bull a essere imbattuta. Siamo a 13 affermazioni in 13 GP, con Max Verstappen ad aver artigliato gli ultimi 9. L’olandese ha eguagliato il primato di Sebastian Vettel e oggi corre con l’obiettivo di diventare il primo uomo a toccare la doppia cifra in termini di successi consecutivi. Insomma, abbiamo una certezza. Qualunque cosa succeda, sarà da ricordare. O Super Max stabilirà un nuovo record assoluto, oppure si inchinerà a qualcuno, dinamica che non si verifica da mesi.

Ovviamente, l’augurio di tutti i tifosi ferraristi è quello di vedere uno tra Carlos Sainz e Charles Leclerc spezzare l’egemonia assoluta del Cannibale e del Drink Team. Proprio facile non sarà, ma la Scuderia di Maranello ce la sta mettendo tutta per provarci. Power unit fresche e cambi nuovi sulle SF-23, mappature più spinte per sfruttare ogni cavallo possibile nell’autodromo di casa, il cui layout è amico di una monoposto piena di difetti, ma anche dotata di qualche pregio.

Sarebbe mendace vendere lucciole per lanterne, Red Bull resta favorita, non potrebbe essere altrimenti. Chi ha vinto 13 GP su 13 nella stagione corrente (e 23 degli ultimi 24), ha evidentemente qualcosa in più. Però, almeno oggi, Ferrari ci proverà. Corre in casa, ha preparato al meglio l’appuntamento e si direbbe seconda forza in campo. Per trionfare serve, verosimilmente, un fatto inatteso. Nel 1988 questo si materializzò in maniera del tutto impensabile. La storia si ripeterà nel 2023, oppure Monza sarà l’ennesima tacca ad aggiungersi sulla carena di una RB19 già onusta di affermazioni?

Per il Cavallino Rampante l’obiettivo più credibile è il podio, risultato da non buttare per come sta andando la stagione. Se poi dovesse concretizzarsi un miracolo, tanto meglio. Sainz parte dalla pole position, Leclerc dalla terza piazza. Verstappen è nel mezzo. Saprà districarsi dalla tenaglia Rossa, oppure ne resterà stritolato?

Foto: La Presse