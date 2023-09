MotoGP, Aleix Espargarò favoritissimo per vincere il GP di Catalogna 2023. Bagnaia unica alternativa alle Aprilia?

Il pomeriggio di domenica 3 settembre sarà particolarmente intenso nell’ambito del Motorsport. Alle ore 14.00 prenderà il via il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, l’undicesima delle venti riprese che metaforicamente compongono la battle royale iridata. Una battaglia da cui sta progressivamente emergendo il profilo del Campione in carica, sempre più in posizione di forza per bissare il titolo del 2022.

Francesco Bagnaia ha chiuso al secondo posto la Sprint di ieri, mettendo ulteriore fieno in cascina nella rincorsa al Mondiale. Pecco ha guadagnato qualche punto sui suoi sfidanti Jorge Martin e Marco Bezzecchi, i quali si sono pertanto leggermente allontanati dal battistrada. La forza del piemontese è testimoniata da una dinamica, ovverosia di essere l’unico in grado di dare filo da torcere alle Aprilia al Montmelò.

La versione 2023 della RS-GP si è adattata meravigliosamente all’autodromo edificato alle porte di Barcellona, tanto da consentire ad Aleix Espargarò di sbaragliare la concorrenza nella gara dimezzata del sabato. Il trentaquattrenne di Granollers, cittadina sita proprio a pochi chilometri dalla pista, è il grande favorito per imporsi quest’oggi. Un bel vantaggio anche per Bagnaia, che può concedersi il lusso di correre per un piazzamento senza curarsi del veterano catalano, ormai fuorigioco dalla lotta iridata.

Va rimarcato come il meteo odierno si annunci ben diverso da quello di sabato. Il passaggio della perturbazione atlantica dovrebbe essersi esaurito in nottata. È pertanto atteso bel tempo e un caldo Sole, la cui radiazione alzerà la temperatura dell’asfalto. La scelta degli pneumatici, ieri pressoché unanime nella combinazione media-morbida, potrebbe cambiare, anche in virtù del fatto di dover percorrere la distanza intera, non dimezzata.

Cionondimeno, sereno e caldo o nuvoloso e fresco, Aleix Espargarò ha dato la sensazione di essere una spanna sopra tutti gli altri. Vedremo se le aspettative verranno confermate, ma non veder vincere il navigato iberico sarebbe una sorpresa. Nel caso, le alternative più credibili sarebbero il già citato Bagnaia e il compagno di squadra Maverick Viñales, ancora alla caccia del primo successo con un’Aprilia che, se oggi non dovesse imporsi, sarebbe la grande delusa.

Foto: MotoGPpress.com