F1, GP Italia 2023. Ferrari all’assalto della pole position nelle qualifiche di Monza. Si userà l’alternative tyre allocation

A partire dalle ore 16.00 di questo pomeriggio, l’autodromo di Monza sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, programmato per la giornata di domani. Sarà una sessione qualificativa pregnante, quella odierna, poiché coinciderà con il secondo esperimento della cosiddetta “Alternative Tyre Allocation”, di cui è bene ripassare i connotati.

Innanzitutto, il numero e la distribuzione dei treni di gomme assegnati a ogni pilota nell’arco del weekend scende da 13 a 11. L’abitudine è di avere 8 soft, 3 medium e 2 hard. Con l’A.T.A., invece, ognuno deve gestire 4 morbide, 4 medie e 3 dure. Inoltre, relativamente alle qualifiche, viene istituita la mescola coatta. Nel Q1 bisogna usare obbligatoriamente le hard, nel Q2 si deve passare alle medium e solo il Q3 comporta l’uso delle soft. Questo scenario può cambiare i valori in campo nelle prime due fasi, non certo nella terza, alla quale però bisogna arrivare.

Cosa aspettarsi dalle qualifiche di oggi? Ebbene, gira che ti rigira, il favorito per conquistare la pole position è sempre lo stesso. Parliamo, ovviamente, di Max Verstappen. Cionondimeno, la Ferrari è pronta a battersi. Dopo essersi quasi disinteressata del GP d’Olanda, sta giustamente puntando forte sull’appuntamento di casa. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno montato delle power unit fresche, le quarte della stagione. Non ci saranno penalità, in quanto si è ancora entro la quota consentita dal regolamento. Le caratteristiche di Monza dovrebbero, peraltro, aiutare le SF-23.

Sulla base di quanto visto durante le prove libere di ieri, la sensazione è che l’assalto alla pole position non sia perso in partenza. Le Rosse, abituate a dare il meglio di loro stesse sul giro secco, possono provarci. Un’eventuale botto in qualifica sul tracciato di casa sarà anche estemporaneo e magari fine a sé stesso, ma rappresenterebbe una bella prova d’orgoglio e una piccola soddisfazione in una stagione che sinora non ha regalato granché. Anzi, diciamo pure che una pole position a Monza sarebbe il punto più alto del 2023. Si riuscirà a raggiungerlo?

In tal senso, occhio alla ricerca della scia. Ormai è prassi vedere serpentoni di monoposto muoversi molto lentamente poco prima del giro di lancio, allo scopo di farsi trovare nel posto giusto e nel momento giusto. Oppure si vedono team decidere di sacrificare un pilota in favore di un altro. Insomma, l’ipotesi di un risultato eterodosso, quale una Ferrari davanti a tutti, non è affatto da scartare.

