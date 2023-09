MotoGP, GP Catalogna 2023: Aprilia favorite per qualifiche e Sprint, Bagnaia unico rivale credibile?

Il venerdì del Montmelò ha proiettato di diritto l’Aprilia al ruolo di favorita principale in vista delle qualifiche e della Sprint Race per il Gran Premio di Catalogna 2023, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa Aleix Espargarò ha dominato sul giro secco in FP2, rifilando ben tre decimi e mezzo al compagno di squadra Maverick Viñales.

Una superiorità abbastanza netta da parte della casa di Noale sul lay-out di Barcellona in condizioni di poca aderenza, ma vedremo se la progressiva gommatura del tracciato modificherà almeno parzialmente i valori in campo. Sulla carta l’unico avversario apparentemente in grado di contrastare oggi le RS-GP ufficiali risponde al nome di Francesco Bagnaia.

Pecco, terzo nelle prove del venerdì sul time-attack a pochi millesimi dalla seconda piazza di Viñales, sta attraversando un periodo di forma stellare ed è in grande fiducia sulla scia dei fantastici risultati ottenuti nelle ultime gare. Il campione del mondo in carica e leader della generale vuole allungare ulteriormente sui suoi più diretti inseguitori, perciò potrà anche accontentarsi di un bel piazzamento nella gara sprint per aumentare il suo vantaggio.

La qualifica sarà cruciale per l’andamento del weekend, stabilendo di fatto la griglia di partenza sia della Sprint che della gara lunga domenicale. Oltre a Bagnaia, proveranno ad inserirsi nella battaglia per le posizioni di vertice anche le KTM ufficiali di Brad Binder e Jack Miller, insieme alla pattuglia Ducati formata dai vari Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Alex Marquez, Enea Bastianini, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio.

Credit: MotoGP.com Press