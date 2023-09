Griglia di partenza F1, GP Giappone 2023: Verstappen si arrabbia e domina. 4Â° Leclerc, Sainz in terza fila

Le qualifiche del GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1, hanno emesso il loro verdetto sullo schieramento di partenza di domani. Sul circuito celebre e iconico di Suzuka, i piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole-position su un tracciato in cui le capacità di guida sono particolarmente sollecitate. Parliamo di un layout su cui i tecnici hanno dovuto trovare una sorta di compromesso tra efficienza aerodinamica e deportanza.

La Ferrari ha dovuto un po’ gestire la problematica del primo settore. Nel t-1, con il noto “Snake”, le velocità a centro curva sviluppate dalla Rossa non sono state all’altezza della Red Bull. Per questo il team di Maranello ha puntato le proprie fiches sul t-2 e sul t-3 per garantire una prestazione adeguata alle due SF-23 del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz.

Max Verstappen si presentava come il favorito. L’olandese aveva dominato nel corso delle prove libere, impressionando per costanza di rendimento, facendo una differenza abissale soprattutto nel t-1, un punto nel quale le qualità di guida del neerlandese si fondono con quelle della RB19, vettura strepitosa sui curvoni veloci della pista nipponica.

La Rossa, quindi, ha dovuto fare i conti con Mad Max, nonché con le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e la McLaren di Lando Norris, performanti su questa pista e in grado di mettere insieme tornate decisamente interessanti.

CLASSIFICA Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.877 4

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.581 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.616 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.665 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.773 6

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.973 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.031 6

8 George RUSSELL Mercedes+1.342 5

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.426 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.683 5

CLASSIFICA Q2

1 Charles LECLERC Ferrari1:29.940 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.024 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.025 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.100 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.127 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.182 3

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.264 4

8 George RUSSELL Mercedes+0.328 4

9 Lando NORRIS McLaren+0.356 2

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.525 4

11 Liam LAWSON AlphaTauri+0.568 6

12 Pierre GASLY Alpine+0.569 4

13 Alexander ALBON Williams+0.597 4

14 Esteban OCON Alpine+0.646 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.725 3

CLASSIFICA Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.878 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.185 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.515 2

4 Liam LAWSON AlphaTauri+0.547 4

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.561 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.773 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.774 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.855 2

9 George RUSSELL Mercedes+0.933 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.933 2

11 Pierre GASLY Alpine+0.965 2

12 Alexander ALBON Williams+1.063 2

13 Esteban OCON Alpine+1.082 2

14 Fernando ALONSO Aston Martin+1.093 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.098 2

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.171 2

17 Lance STROLL Aston Martin+1.303 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.421 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.520 2

20 Logan SARGEANT Williams- – 1

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI