F1, a Suzuka torna la regola nel tempo limite sul giro da qualifica

Dopo il cambio di regolamento per Singapore, si torna al passato: nelle qualifiche del Gran Premio di Giappone, in programma sabato nella prima mattinata italiana, tutti i piloti dovranno rispettare un limite di tempo massimo in qualsiasi giro della sessione. Una decisione comunicata ufficialmente da Niels Wittich, Direttore di Gara della FIA.

Una regola reinserita per il pericolo di incidenti e collisioni tra vetture che stavano svolgendo il loro giro veloce e altre che, invece, prendevano le distanze per evitare il traffico durante il loro tentativo. Gli esiti a Singapore hanno suscitato polemiche per le accuse di impeding a Max Verstappen che ha rischiato penalità mettendosi nella traiettoria di diversi piloti a velocità blanda.

Questa la regola: “Per lo svolgimento sicuro e ordinato dell’evento, salvo circostanze eccezionali accettate come tali dagli steward, qualsiasi pilota che superi il tempo massimo dalla seconda linea di Safety Car alla prima linea di Safety Car in qualsiasi giro, durante e dopo la fine della sessione di qualifica, compresi i giri in entrata e in uscita, potrebbe essere considerato inutilmente lento”.

Foto: Lapresse